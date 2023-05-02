Шибаев Дмитрий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шибаев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12036. ШИБАЕВ, ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 17 л. Гр. Подольск. у., Красно-Пахорск. в., д. Ярцева; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Труддезертир., лиш. св. 1 м. Исп. 30 апр. 920.
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