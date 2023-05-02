Якуш Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якуш
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 293
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37195. ЯКУШЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ (Андреевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Борисов. у., Велятичск. в., с. Оздягичей, 36 л.; — Минск. О. С. (во 2 р.), 149, 152, 1 ч. 925 и 1 ч. 1645 У. и Выс. маниф. 904 г., прест. отд. 3 г. и 4 м., съ зач. 3 м., отб. по приг., напеч. въ 903 г. № 92987. Исп. 12 Марта, счит. ср. съ 17 Февр. 905. | 99 107197 1647 У. | 97 79869 169 М.
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