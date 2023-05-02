Ермаков Иван Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Иван Елисеевич

Ермаков Иван Елисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермаков
Имя
Иван
Отчество
Елисеевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4455. ЕРМАКОВ ИВАН ЕЛИСЕЕВИЧ, 18 л., г. Александрова. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 26 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.