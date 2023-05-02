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Макаров Никита Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Никита
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
29 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8521. МАКАРОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ, 21 г., Новосильск. у., Ламецк. в., с. Сетухи. Н. С. 2. уч. Новосильск. у. Ст. 205, лиш. св. 1½ г. Исп. 29 янв. 923.

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