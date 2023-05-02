Макаров Никита Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Никита
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8521. МАКАРОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ, 21 г., Новосильск. у., Ламецк. в., с. Сетухи. Н. С. 2. уч. Новосильск. у. Ст. 205, лиш. св. 1½ г. Исп. 29 янв. 923.
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