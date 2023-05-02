Бабичев Прохор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабичев
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37561. БАБИЧЕВЪ, ПРОХОРЪ ПЕТРОВЪ. К. Таганрог. окр., Бобриковск. в. и с., 30 л.; — Таганрог. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 1 ч. 1435, 1525 и 1528 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 8 л. Исп. 2 Мая 905.
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