Фонин Федор Корнеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фонин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Корнеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12731. ФОНИН ФЕДОР КОРНЕЕВИЧ, 17 л., Верхнеудинск. аймака, Клточевск. в., с. Харитоново. Н. С. 14 уч. Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ѴІ—24.
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