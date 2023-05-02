Андрущенко Лаврентий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрущенко
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129522. Андрущенко, Лаврентій Андреевъ. К. Таращан. у., м. Жашкова, 36 л.; — М. С. 2 уч. Таращан. окр. 8 Авг. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 18 Сент. 909. | 907 54474 169 М. | 97 20866 169 М. | 903 83803 169 М.
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