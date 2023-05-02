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Коднеев Павел Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коднеев
Имя
Павел
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4403. КОДНЕЕВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ, 51 г., Донецк. окр., Криворожск. в., с. Каменки. Северо-Кавказск. Крайсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7/ХІІ—24.

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