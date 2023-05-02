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Тубанов Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тубанов
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
19 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
12141. ТУБАНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 17 л., Малоярославецк. у., Брейтовск. в., д. Брыньково. Н. С. Дежурн. Камер, г. Ленинграда. Ст. 180, лиш. св. 1 г 4 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с 19/І—24.

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