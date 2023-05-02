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Захаров Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4874. ЗАХАРОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л., Валдайск. у., Дубровск. в., д. Мошенки. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 окт. 923

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