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Петухов Фаддей Аввакумов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петухов
Имя
Фаддей
Отчество
Аввакумов
Дата исполнения приговора
20 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
34891. ПѢТУХОВЪ, ФАДДѢЙ АВВАКУмовъ. К. Оханск. у., в. и зав. Очера, 26 л.; — М. С. 1 уч. Ташкентск. у. (во 2 р., 1 р. Воен. С.), 1 п. 12, 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 20 Марта 905.

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