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Осипов Михаил Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Михаил
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
27369. ОСИПОВ, МИХАИЛ ОСИПОВИЧ, 46 л. Гр. Вяземск. у., Чепчуговск. в.; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 14 окт. 920.

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