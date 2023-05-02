Гагарин Иван Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гагарин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48225. ГАГАРИНЪ, ИВАНЪ Прокофьевъ, 30 л. К. Кузнецк. у., Камешкирск. в., с. Русскаго-Камешкира;— Саратов. О. С., 6 Февр. 911, 152 и 3 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 144018, арест. отд. 5 л. Исп. 28 Февр. 911. 904 77773 1651 У. | 900 25199 1651 У. 904 31164 2 ч. 1655 У. | 98 5780 169 М. 902 73223 1655 У., по сов. съ приг., напеч., въ 902 г. № 41883.
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