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Жеравский Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жеравский
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4624. ЖЕРАВСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 38 л., Велижск. у., Ильинск. в. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. ст. 98 ч. 2 и 205в, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 авг. 923.

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