Жеравский Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жеравский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4624. ЖЕРАВСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 38 л., Велижск. у., Ильинск. в. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. ст. 98 ч. 2 и 205в, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 авг. 923.
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