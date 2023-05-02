Бакалдин Никита Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакалдин Никита Михайлов

Бакалдин Никита Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакалдин
Имя
Никита
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
45062. БАКАЛДИНЪ, НИКИТА МИХАЙловъ. К. Городищен. у., Ильминск. в., д. Полянки, 20 л., рд. т. же у. и в., въ с. Нечаевкѣ; — Пензен. О. С. (въ 3 р.), 140, 1641 и 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 8 м. Исп. 30 Мая 905. | 902 559 169 М. | 901 32803 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close