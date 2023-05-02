Бакалдин Никита Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакалдин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45062. БАКАЛДИНЪ, НИКИТА МИХАЙловъ. К. Городищен. у., Ильминск. в., д. Полянки, 20 л., рд. т. же у. и в., въ с. Нечаевкѣ; — Пензен. О. С. (въ 3 р.), 140, 1641 и 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 8 м. Исп. 30 Мая 905. | 902 559 169 М. | 901 32803 169 М.
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