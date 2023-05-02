Овчинников Архип Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Архип
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34182. ОВЧИННИКОВЪ, АРХИПЪ АНДРЕевъ. Сс.-посел. Ачинск. у., Тюлькопск. в., д. Сургутской, 22 л., рд. Тотемск. у., Масвск. в., въ д. Кондратьевской; — Красноярск. О. С. (въ 3 р.), 114, 134, 135, 9 и 8 ч. 309 У. и § Ѵ 438 У. о сс., во врем. раб. на вав. на 2 г. Исп. 16 Марта 905. | 99 100815 1525 и 1643 У. | 97 56275 169 М.
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