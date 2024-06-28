Вдовиченко Тимофей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вдовиченко
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45696. ВДОВИЧЕНКО, ТИМОФЕЙ АНДРЕевъ. К. Чигирин. у., Ставидлинск. в., с. Болтышки, 51 г.; — Чигирин. С. М. С., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 20 Мая 905.
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