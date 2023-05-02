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Фетищев Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фетищев
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
08 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
29879. ФЕТИЩЕВ, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Орловск. у., Коршинск. в., д. Лубачи; — П. С. при бат-не по охр. Вятско-Слободск. ж. д. Мошеннич., пр. р. 1 г. Исп. 8 мая 920.

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