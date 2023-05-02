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Иващенко Степан Митрофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иващенко
Имя
Степан
Отчество
Митрофанов
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
47030. ИВАЩЕНКО, СТЕПАНЪ МИТРОфановъ. Мщ. г. Миргорода, 29 л., рд. въ с. Б.-Сорочинцахъ, Сорочинск. в., Миргородск. у.; — Полтав. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 7 Іюня 905.

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