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Лебедев Андрей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Андрей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
03 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
16612. ЛЕБЕДЕВ, АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 25 л. Гр. Вышневолоцк. у., Пссчаницк. в., д. Б.-Петрова; — Н. С. 5 р. Вышневолоцк. у. Разбой, лиш. св. 4 г. Исп. 3 июля 920.

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