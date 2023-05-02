Дробитько Захар Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дробитько
- Имя
- Захар
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4089. ДРОБИТЬКО ЗАХАР ЯКОВЛЕВИЧ, 28 л., Благовещенск. у., Средне-Бельск. в. и с. Амурск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 1 г. 3 м. 19 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 сент. 923.
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