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Богданов Сергей Корнилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Сергей
Отчество
Корнилович
Дата исполнения приговора
29 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
2156. Богданов Сергей Корнилович, 18 л., Псковск. у., Славковск. в., д. Верхний Мост. Н. С. 15 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 29 янв. 926. Наст. приг. поглощен приг. того же суда. вст. в зак. силу 17 апр. 926.

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