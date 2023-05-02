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Тимофеева Таисия

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеева
Имя
Таисия
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 342
Источник
Скан
Оригинальная запись
12638. Тимофеева Таисия, 18 л., Устюженск. у. у Володарск. в., д. Котово. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "б", 197, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 30 сент. 926.

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