Тимофеева Таисия
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеева
- Имя
- Таисия
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12638. Тимофеева Таисия, 18 л., Устюженск. у. у Володарск. в., д. Котово. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "б", 197, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 30 сент. 926.
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