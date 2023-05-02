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Промах Василий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Промах
Имя
Василий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
__ май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
106832. ПРОМАХЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ (онъ же Промаховъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Александрійск. у., Субботск. в., с. Знаменки. 51 г.; — Елисаветградск. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 24080, арест. отд. 3½ г. Исп. въ Маѣ 909. 905 34808 1647 У. 91 127124 313 и 977 У. 903 80991 313 У. 90 36178 313 У. 902 47723 1655 У. 87 88362 1485 У. 98 96962 1653 У. 85 57719 1647 У. 97 38034 313 У. 84 24653 170 М. 95 66016 313 У. 83 48681 170 М. 93 66200 313 У

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