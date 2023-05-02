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Баканов Николай Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баканов
Имя
Николай
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1366. Баканов Николай Фролович, 25 л., б. Енисейск. г., Канск. у., Рыбинск. в., д. Высотиной Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 30 дек. 926.

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