Туболкин Василий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туболкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29659. ТУБОЛКИН, ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 39 л. Гр. Нижне-Ломовск. у., Каменск. в. и с.; — Р. В. Т. Ташкентск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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