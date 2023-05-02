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Али-Оглы Абдул-Али-Нур

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Али-Оглы
Имя
Абдул-Али-Нур
Дата исполнения приговора
03 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129425. Али-оглы, абдулъ-али-Нуръ. Перс.-подд., 30 л., рд. въ Персіи; — Завѣдыв. Бакин. Уѣздно-Городск. Мир. уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Іюня 909.

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