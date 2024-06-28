Алексеев Николай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Николай
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44793. АЛЕКСѢЕВЪ, НИКОЛАЙ. К. Белебеев. у., Семено-Макаровск. в., д. Суккуловой, 50 л.; — Уфимск. О. С. (въ 3 р.), 149 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 10 Мая 905. | 901 9227 172 М. | 98 47639 169 М.
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