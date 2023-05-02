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Аксенов Егор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аксенов
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
68. АКСЕНОВ, ЕГОР ИВАНОВИЧ, 31 г. Гр. Рязанск. у., Акимовск. в., д. Сторорковой; — Н. С. Хамовническ. р-на 1 отд. г. Москвы. Растрата, лиш. св. 1 г. условно.

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