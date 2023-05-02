Страусс Владимир Германов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Страусс
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Германов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98946. СТРАУССЪ, ВЛАДИМИРЪ ГЕРмановъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. Колпина, Царскосельск. у., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 24 Марта 911, 152¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 4 предв. заключ. Исп. 21 Іюня 911. | 911 57690 3 ч. 1655 У. | 99 85823 3 ч. 1655 У. | 907 45553 1647 У. | 26 Нояб. 901 г. СПБ. О. С., 1681 У., лиш. ос. пр. тюр. 8 М.
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