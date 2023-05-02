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Порсева Антонина Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Порсева
Имя
Антонина
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10660. Порсева Антонина Андреевна, 20 л., Сарапульск. окр., завода Воткинского. Н. С. 14 уч. Пермск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 10 февр. 926.

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