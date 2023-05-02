Гламаздин Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гламаздин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48460. ГЛАМАЗДИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Гамазинъ и Гамазеринъ), 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Карачева: —Курск. О. С., 4 Февр. 911, 152, 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., по сов. съ приг. сего С. отъ сего же числа (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. ), арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 17 Марта 911. 905 38408 2 ч. 1655 У. 903 41558 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 51160. 900 62836 169 М. | 97 53214 172 М. 99 65605 169 М.
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