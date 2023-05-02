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Локалин Николай Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Локалин
Имя
Николай
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8203. ЛОКАЛИН НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, 18 л., Чернск, у., Троицк. в., |д. Озерки. Московск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 дек. 923.

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