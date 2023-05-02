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Портненко Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Портненко
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10662. Портненко Николай Николаевич, 76 л., Курск. г., б. Обоянск. у. и в., с. Павловки. Н. С. 19 уч. Курск. у. Ст. 144, лиш. св. 3 г. Осужд. 26 янв. 926.

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