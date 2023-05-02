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Карбушев Павел Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карбушев
Имя
Павел
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4339. КАРБУШЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, 33 л., Челябинск. окр., с. Введенского. В. Т. Приволжск. окр. при 57 стр. див. Ст. 180а, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23/ІХ—24. 

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