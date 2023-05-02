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Трескин Филипп Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трескин
Имя
Филипп
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
29595. ТРЕСКИН, ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ, 31 г. Гр. Городищенск. у., В.-Кеньшенск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Городищенск. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 26 сент. 920.

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