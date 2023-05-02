Симоненков Георгий Спиридонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симоненков
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Спиридонович
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9113. СИМОНЕНКОВ ГЕОРГИЙ СПИРИДОНОВИЧ, 55 л., Великолуцк. у., Миритандск. в., д. Бакалева. Бывш. Петроградск. Губсуд. Ст. 114-а ч.1, лиш. св. и пор. пр. 1 г 6 м. Исп. 4 окт. 923
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