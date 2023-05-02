Симоненков Георгий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимоненков Георгий Спиридонович

Симоненков Георгий Спиридонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симоненков
Имя
Георгий
Отчество
Спиридонович
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9113. СИМОНЕНКОВ ГЕОРГИЙ СПИРИДОНОВИЧ, 55 л., Великолуцк. у., Миритандск. в., д. Бакалева. Бывш. Петроградск. Губсуд. Ст. 114-а ч.1, лиш. св. и пор. пр. 1 г 6 м. Исп. 4 окт. 923

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.