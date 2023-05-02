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Симеохин Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симеохин
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28754. СИМЕОХИН, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Мещанск. у., Местническ. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Мещанск. у. Самог., лиш. св. 5 л., по амн. от нак. освоб.

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