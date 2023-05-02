Богданова Мария Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130116. БОГДАНОВА, МАРІЯ ПЕТРОВА. К. Боровичск. у., Перовск. в., д. Лукошна, 29 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 51 уч., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 11 Авг. 909. | 909 2206 169 М. | 902 104372 169 М. | 903 46107 169 М.
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