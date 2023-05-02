Айдакинов Айвир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Айдакинов
- Имя
- Айвир
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44734. АЙДАКИНОВЪ, АЙВИРЪ. Кирг. Джетыогузовск. в., Пржевальск. у., 55 л.; — Вѣрнен. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 148 и 1 ч. 1465 У. и Выс. маниф, 904 г., тюр. 2 м. Исп. 30 Мая 905.
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