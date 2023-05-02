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Зайцев Сергей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
3349. ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Ряжск. у., Смолеевск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 6 л. 8 м. П. в. з. с. 11/ІІІ—24. 

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