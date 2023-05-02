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Кузовков Александр Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузовков
Имя
Александр
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7399. КУЗОВКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 19 л., б. г. Екатеринбурга. Тюменск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 20. ССНТ. 923.

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