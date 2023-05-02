Воронов Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13927. ВОРОНОВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. Пермск. у., Усть-Сылвенск. в. и д.; — Р. Т. г. Перми. Мошеннич., пр. р. 6 м. Исп. 2 апр. 920.
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