Чернова Ефросинья Евстигнеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернова
- Имя
- Ефросинья
- Отчество
- Евстигнеевна
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7992. ЧЕРНОВА, ЕФРОСИНЬЯ ЕВСТИГНЕЕВНА, 20 л., Гр. Гжатск. у., Ивакино-Кугловск. в., д Храброво,; Н. С. Кожевническо-Калужск. уч. г. Москвы, Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 24 июня 919.
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