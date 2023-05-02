Логинов Петр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Логинов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8177. ЛОГИНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 36 л., б. г. Петрограда. Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда. Ст. 149, лиш. св. 3 г. Исп. 3 апр. 923.
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