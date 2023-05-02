Дудка Мартын Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудка
- Имя
- Мартын
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46599. ДУДКА, МАРТЫНЪ СЕМЕНОВЪ. Мщ. м. Бѣлой Церкви, Васильков. у., 44 л.; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 152 и 2 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Дек. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 29 Апр. 905. | 900 10141 172 М. | 90 79362 169 М. | 93 88318 172 М.
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