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Дудка Мартын Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудка
Имя
Мартын
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46599. ДУДКА, МАРТЫНЪ СЕМЕНОВЪ. Мщ. м. Бѣлой Церкви, Васильков. у., 44 л.; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 152 и 2 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Дек. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 29 Апр. 905. | 900 10141 172 М. | 90 79362 169 М. | 93 88318 172 М.

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