Кушнир Абрам Зусев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кушнир
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Зусев
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32986. КУШНИРЪ, АБРАМЪ ЗУСЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Китайгорода, Липовецк. у., 66 л.; — Кам.-Подольск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 149 и 931¹ У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Брацлав. окр. отъ 1 Іюля 904 г., арест. отд. 1 г. и 10 м. Исп. 18 Февр. 905. | 98 92483 931 У. | 82 80829 1647 У. | 94 34132 172 М.
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