Майорова Александра Доримедонтовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Майорова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Доримедонтовна
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26144. МАЙОРОВА, АЛЕКСАНДРА ДОРИМЕДОНТОВНА, 24 л. Гр. Старорусск. у., Астриловск. в., д. Петрухнова; — Н. С. 4 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 24 д. пр. з. Осужд 13 авг 920.
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