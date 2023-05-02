Байчеркешев Джамагул
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байчеркешев
- Имя
- Джамагул
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129782. байчеркешевъ, джамагулъ. Сс.-пос. Ачинск. у., Большеулуйск. в., д. Нагарнова, 35 л., рд. въ г. Астрахани; — М. С. 1 уч. Балаганск. у., 4 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 29 Авг. 909. | 904 71051 1459 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.