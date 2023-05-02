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Байчеркешев Джамагул

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байчеркешев
Имя
Джамагул
Дата исполнения приговора
29 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129782. байчеркешевъ, джамагулъ. Сс.-пос. Ачинск. у., Большеулуйск. в., д. Нагарнова, 35 л., рд. въ г. Астрахани; — М. С. 1 уч. Балаганск. у., 4 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 29 Авг. 909. | 904 71051 1459 У.

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