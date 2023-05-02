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Петров Павел Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Павел
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
20 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7628 ПЕТРОВ ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ, 40 л., Устюженск. у., Мало-Восновск. в. Н. С. 3 уч. Устюженск. у. Ст. ст. 149 ч. 2, 153, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г Исп. 20 февр. 923.

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